انتخاب رئيس ونائبي لجنة الشباب والرياضة في البرلمان

وذكر بيان لمكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بأشراف نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، انتخبت لجنة الشباب والرياضة النيابية رئاسة اللجنة بحضور أعضائها:1- جياى تيمور - رئيساً للجنة2- محمود العبيدي - نائب أول لرئيس اللجنة3- بيدء خضر - نائب ثاني لرئيس اللجنة".