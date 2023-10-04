البرلمان يصوت على مشروع قانون يخص مؤسسات التعليم

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مكتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم 7 لسنة 1997".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب جلسته الـ19، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور 172 نائباً.