"تأجيل لحين التعداد".. برلماني يكشف اسباب تأخر اعتبار حلبجة محافظة

وقال مردان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك شروطا قانونية للتصويت على محافظة جديدة"، مشيرا الى ان "حلبجة لا تصلح ان تكون محافظة من ناحية التعداد السكاني فيها".ولفت الى انه "تم تقديم طلب سابقا باشراك بعض المناطق الأخرى القريبة منها لكي يكون العدد مؤهلاً لأن تكون محافظة لكن القوى السياسية التي طرحت هذا المشروع رفضت على اعتبار ان هذه الخطوة ليست ضمن القانون".وأضاف، انه "تم تأجيل التصويت على هذه الفقرة بسبب مطالبة المحافظات الجنوبية باعتبار بعض الاقضية والنواحي محافظات لان اعداد سكانها اضعاف سكان حلبجة وإذا تم التصويت عليها يجب التصويت على البقية". موضحا، ان "هناك مقترحا بتأجيل التصويت وتركه لحين اجراء تعداد عام للسكان لغرض استحداث كل المناطق الأخرى".واكد مردان، ان "الكثير من الكتل السياسية عارضت هذا المشروع وتحاول الوصول الى حل التعداد السكاني لإكمال هذه الفقرة".وأجل مجلس النواب، التصويت على استحداث محافظة حلبجة، أربع مرات منذ 18 ايلول الماضي.