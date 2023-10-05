"بصفة عقد".. التربية تُحصي اعداد المتقدمين للتعيين وتشكل لجاناً لعمليات الفرز

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إن "الوزارة استقبلت أكثر من مليون و40 ألف طلب للتعيين كمحاضرين بصفة عقد على تعيينات الـ 50 ألف درجة وظيفية". وفقاً للصحيفة الرسميةوأضاف أنه سيتم تكثيف عمل لجان الفرز والتدقيق التي تم تشكيلها نظراً لكثرة عدد طلبات المتقدمين، إذ فاق بكثير عدد الدرجات الممنوحة للوزارة.وأشار السيد إلى أنه سيتم الإفصاح عن عملية التدقيق والفرز سواء كانت يدوية أو إلكترونية، وكذلك آلية إعلان أسماء المتقدمين للتعيين، حيث ركز وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري على الشفافية بهذه التعيينات لمنح كل متقدم استحقاقه.وبيَّن أن الوزارة سبق أن أغلقت عملية التقديم الإلكتروني للدرجات الوظيفية بعد أن مددت فترة التقديم عليها تعويضاً عن عطلة الزيارة الأربعينية.وتابع السيد أن التعيينات الجديدة تُسهم في سد النقص الحاصل في المدارس للاختصاصات العلمية والإنسانية للعام الدراسي 2023 - 2024، لاسيما بعد مفاتحة المديريات العامة للتربية في بغداد ونينوى وذي قار وكربلاء والنجف الأشرف وميسان وصلاح الدين والمثنى لتحديد حاجتها الفعلية من الاختصاصات المطلوبة.وأردف أن الوزارة استخدمت برمجيات حديثة أثناء عملية التقديم، الأمر الذي سيسهِّل عملية الفرز والتدقيق بشكل حديث.وأكد أن تقسيم الدرجات الوظيفية يكون بحسب الكثافة السكانية للأقضية والنواحي للمديريات لمعالجة الشواغر التي وجدت بسبب إجازة الأربعة أعوام التي أدَّت إلى تراجع عدد الملاكات من معلمين ومدرسين في المدارس الابتدائية والثانوية في أغلب الاختصاصات العلمية والاإنسانية. بحسب الصحيفة الرسمية