بغداد.. ضبط 6 مختبرات صحية "وهمية" في ناحية الرشيد

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريقاً وزارياً من دائرة التفتيش/ قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة، ضبط 6 مختبرات وهمية (غير مجازة) في ناحية الرشيد في العاصمة بغداد خلال حملة تفتيشية نفذت لمتابعة المختبرات الأهلية واحالتها الى الجهات الأمنية في وزارة الداخلية".وبحسب البيان، ذكر مدير قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة، حسام الدين احمد، ان "الفريق الزائر نفذ زيارات لعدد من المختبرات في المنطقة المذكورة تابعت اجازات ممارسة المهنة وصلاحية المواد المختبرية وتواجد اصحاب الاختصاص والالتزام بالشروط الصحية والتعليمات الوزارية".