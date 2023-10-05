مفاجآت خريفية تطرق الابواب.. الأنواء الجوية تُحدد موعد سقوط الأمطار

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة خاصة في اقسامها الغربية خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق، اما المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وأضافت، أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً الى غائم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق".وأوضحت الهيئة أن "طقس البلاد ليوم الأحد سيكون غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفتت الى ان "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الغربية ليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".