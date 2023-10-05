المرور تعتمد التكنولوجيا الحديثة في تسجيل المركبات.. ماذا عن "منصة غرامة"؟

وقال مدير شعبة شكاوى المواطنين في المديرية، المقدم حيدر شاكر محمد، إنه "انطلاقاً من توجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري ومدير المرور العام بوشر باعتماد التكنولوجيا الحديثة بعملية تسجيل المركبات الكترونياً، وتفعيل مشروع الإشارات الضوئية الذكية، إلى جانب إطلاق (منصة غرامة) قبل أيام عدة، والتي تساعد المواطن على معرفة نوع المخالفة والغرامة عبر استخدامه التطبيق في الهاتف النقال".وأوضح أنَّ "مديرية المرور سارعت إلى مغادرة الطريقة السابقة في تسجيل السيارات بشكل عام، وباشرت بعد جهود حثيثة من قبل ملاكاتها البدء بالمشروع الجديد وتسجيل المركبات إلكترونياً بعد إجراء الفحص الإلكتروني، كما أصبح تحويل ونقل ملكية السيارة من شخص إلى آخر عبر بصمة المواطن وصورة مرفقة إلكترونياً".وبين أنَّ "المديرية بدأت بمشاريع جديدة ستنطلق تدريجياً، منها مشروع الإشارات الضوئية الذكية في بعض تقاطعات بغداد، خمس منها على جانبي الرصافة والأخرى في الكرخ وتكون هذه الإشارة ذكية تعمل على حركة المرور ".أما بخصوص" منصة غرامة" التي أطلقت مؤخراً، فكشف مدير شعبة الشكاوى عن أن "كثرة شكاوى المواطنين حثت مديرية المرور العامة على وضع آلية يتعرف من خلالها المواطن على الغرامات المرورية التي تفرض عليه عن طريق هاتفه النقال".وأكد المقدم أن "المنصة تمكن المواطن من الاطلاع على الغرامات التي فرضت عليه بعد إدخال المعلومات على التطبيق من خلال رقم الهاتف ورقم المركبة، وحال إدخال المعلومات يصل إلى المواطن إشعار بأنه تم فرض غرامة مرورية لارتكابه مخالفة في شارع معين"، وفقا للصحيفة الرسمية.يشار الى ان دائرة مركز البيانات الوطني في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع مديرية المرور العامة أعلنت في ابريل/نيسان الماضي، إطلاق المرحلة الأولى من منصة "غرامة" الالكترونية.وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن "المنصة ستمكن المواطن من الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية المسجلة على مركبته أو على أحد مركبات أفراد أسرته والحصول على النتائج من خلال رسالة نصية (SMS) عبر هاتفه النقال".وقال المهندس حيدر جبار السوداني الخبير في الذكاء الاصطناعي وادارة البيانات في دائرة مركز البيانات الوطني والمطور للمنصة الالكترونية، بحسب البيان بأنه" تم إنجاز الربط التكاملي بين نظام المخالفات الالكتروني وبوابة أور الالكترونية للخدمات الحكومية، وانشاء منصة للاستعلام تحت عنوان (غرامة) والتي توفر أدوات سهلة الاستخدام".وأوضح أنّ "استعلام المواطنين عن المخالفات المرورية سيتم باستخدام رقم اللوحة المعدنية لمركباتهم، وما عليهم إلّا التسجيل في البوابة الالكترونية اور".