"لن توزع في المدارس".. التربية تكشف تفاصيل جديدة عن منحة الطلبة والتلاميذ

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:30 AM
الى
06:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بعد فاجعة درنة.. اكتشاف تصدّعات في سدود ليبية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-469740-638320870084870311.jpeg
"لن توزع في المدارس".. التربية تكشف تفاصيل جديدة عن منحة الطلبة والتلاميذ
محليات
2023-10-05 | 03:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
918 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
تنوي وزارة التربية، توزيع منحة الطلبة والتلاميذ عبر الماستر كارد الخاص براتب شبكة الحماية الاجتماعية لأسرة الطالب.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد بأن توزيع المنحة المخصصة للطلبة والتلاميذ سيكون من خلال بطاقة الماستر كارد الخاصة بالأسر المشمولة براتب الرعاية الاجتماعية، نافيا توزيعها بشكل مباشر في المدارس، مراعاة للجانب النفسي للمشمولين بها بين زملائهم الآخرين.
وأشار إلى أن الوزارة وجهت إدارات المدارس بإحصاء أعداد الطلبة والتلاميذ المشمولين بالمنحة المذكورة، عبر استمارات ووثائق رسمية خاصة بالرعاية الاجتماعية لكل أسرة تتقاضى راتبا ولديها طلبة أو تلاميذ منخرطون في الدراسة الابتدائية والثانوية ليشملوا بها، منوها بأن التوزيع سيكون من الشهر الأول من العام الدراسي 2023 ــ 2024 ولغاية آخر شهر منه. منبها على أن الوزارة حريصة على توزيعها بشكل منتظم وشهري بين المشمولين بها بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بحسب الصحيفة الرسمية.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت الأسبوع الماضي وضعها اللمسات الأخيرة للربط الإلكتروني الخاص بمنحة الطلبة، لغرض صرفها بحسب الموعد المُقر في قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث (2023ــ 2024ــ 2025).
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بينها تحديد عطلة رسمية.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
سياسة
38.14%
12:47 | 2023-10-04
بينها تحديد عطلة رسمية.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
12:47 | 2023-10-04
استخراج رجل وهو حي بعد 40 يومًا من دفنه.. تعرف على حقيقة الفيديو المتداول
محليات
22.52%
05:19 | 2023-10-03
استخراج رجل وهو حي بعد 40 يومًا من دفنه.. تعرف على حقيقة الفيديو المتداول
05:19 | 2023-10-03
أسعار صرف الدولار في العراق
اقتصاد
21.13%
03:20 | 2023-10-04
أسعار صرف الدولار في العراق
03:20 | 2023-10-04
الجبوري: السوداني كان ضحية فيلم هندي بقضية عودة معدات مصفى بيجي
خاص السومرية
18.2%
16:31 | 2023-10-03
الجبوري: السوداني كان ضحية فيلم هندي بقضية عودة معدات مصفى بيجي
16:31 | 2023-10-03
المزيد
أحدث الحلقات
بعد التحري
عرس الحمدانية...حكاية موت لنيران تعددت مصادرها - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-10-04
بعد التحري
عرس الحمدانية...حكاية موت لنيران تعددت مصادرها - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-10-04
52 دقيقة
بين النخلة والإنسان..تشابه كبير - حلقة ١٩ | الموسم ٥
15:30 | 2023-10-04
52 دقيقة
بين النخلة والإنسان..تشابه كبير - حلقة ١٩ | الموسم ٥
15:30 | 2023-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-04
Morning Live
ظاهرة تزايد عمليات التجميل ..الى اين؟ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-04
Morning Live
ظاهرة تزايد عمليات التجميل ..الى اين؟ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-04
ناس وناس
السنك في بغداد - الحلقة ١١٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-04
ناس وناس
السنك في بغداد - الحلقة ١١٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-04
بالمختزل
مشعان الجبوري - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-03
بالمختزل
مشعان الجبوري - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-03
Celebrity
الممثل العربي سامح التركي - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-02
Celebrity
الممثل العربي سامح التركي - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-02
خط أحمر
رجل يهشم رأس امراة بسكول سبانة ويحطم جمجمة ابنها بالجدار - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-10-01
خط أحمر
رجل يهشم رأس امراة بسكول سبانة ويحطم جمجمة ابنها بالجدار - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-10-01
عشرين
تشرين..مآلات التغيير وذكرى التجديد - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-01
عشرين
تشرين..مآلات التغيير وذكرى التجديد - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-01
كان يا مكان
الله لن يستثنيك من رحمته - الحلقة ٣٣
13:00 | 2023-10-01
كان يا مكان
الله لن يستثنيك من رحمته - الحلقة ٣٣
13:00 | 2023-10-01
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
عرس الحمدانية...حكاية موت لنيران تعددت مصادرها - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-10-04
بعد التحري
عرس الحمدانية...حكاية موت لنيران تعددت مصادرها - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-10-04
52 دقيقة
بين النخلة والإنسان..تشابه كبير - حلقة ١٩ | الموسم ٥
15:30 | 2023-10-04
52 دقيقة
بين النخلة والإنسان..تشابه كبير - حلقة ١٩ | الموسم ٥
15:30 | 2023-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-04
Morning Live
ظاهرة تزايد عمليات التجميل ..الى اين؟ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-04
Morning Live
ظاهرة تزايد عمليات التجميل ..الى اين؟ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-04
ناس وناس
السنك في بغداد - الحلقة ١١٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-04
ناس وناس
السنك في بغداد - الحلقة ١١٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-04
بالمختزل
مشعان الجبوري - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-03
بالمختزل
مشعان الجبوري - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-03
Celebrity
الممثل العربي سامح التركي - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-02
Celebrity
الممثل العربي سامح التركي - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-02
خط أحمر
رجل يهشم رأس امراة بسكول سبانة ويحطم جمجمة ابنها بالجدار - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-10-01
خط أحمر
رجل يهشم رأس امراة بسكول سبانة ويحطم جمجمة ابنها بالجدار - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
16:00 | 2023-10-01
عشرين
تشرين..مآلات التغيير وذكرى التجديد - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-01
عشرين
تشرين..مآلات التغيير وذكرى التجديد - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-01
كان يا مكان
الله لن يستثنيك من رحمته - الحلقة ٣٣
13:00 | 2023-10-01
كان يا مكان
الله لن يستثنيك من رحمته - الحلقة ٣٣
13:00 | 2023-10-01
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل سيُحاسب مسببي فاجعة الحمدانية بعد كشف نتائج التحقيق؟
نعم
نعم
استبعد ذلك
استبعد ذلك
محاسبتهم لا تمنع الكوارث الجديدة
محاسبتهم لا تمنع الكوارث الجديدة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.