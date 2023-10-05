"لن توزع في المدارس".. التربية تكشف تفاصيل جديدة عن منحة الطلبة والتلاميذ

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد بأن توزيع المنحة المخصصة للطلبة والتلاميذ سيكون من خلال بطاقة الماستر كارد الخاصة بالأسر المشمولة براتب الرعاية الاجتماعية، نافيا توزيعها بشكل مباشر في المدارس، مراعاة للجانب النفسي للمشمولين بها بين زملائهم الآخرين.وأشار إلى أن الوزارة وجهت إدارات المدارس بإحصاء أعداد الطلبة والتلاميذ المشمولين بالمنحة المذكورة، عبر استمارات ووثائق رسمية خاصة بالرعاية الاجتماعية لكل أسرة تتقاضى راتبا ولديها طلبة أو تلاميذ منخرطون في الدراسة الابتدائية والثانوية ليشملوا بها، منوها بأن التوزيع سيكون من الشهر الأول من العام الدراسي 2023 ــ 2024 ولغاية آخر شهر منه. منبها على أن الوزارة حريصة على توزيعها بشكل منتظم وشهري بين المشمولين بها بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بحسب الصحيفة الرسمية.وكانت وزارة التربية قد أعلنت الأسبوع الماضي وضعها اللمسات الأخيرة للربط الإلكتروني الخاص بمنحة الطلبة، لغرض صرفها بحسب الموعد المُقر في قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث (2023ــ 2024ــ 2025).