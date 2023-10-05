في بغداد.. فوضى في أحد المصارف الأجنبية بعد رفضه تسليم أموال المواطنين بالدولار (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن امتعض امتعاضا شديدا بعد قيام أحد المصارف الأجنبية في العراق بالامتناع عن تسليمه أمواله التي أودعها بالدولار الأمريكي.



تسليمه المبلغ بما يعادل الدينار العراقي وبحسب السعر الرسمي الذي أعلنه البنك المركزي العراقي.

وأجمع المتفاعلون مع مقطع الفيديو على مطالبة البنك المركزي بكشف الحقائق أمام الرأي العام، إن كان المركزي قد منع المصارف من تسليم الناس أموالهم بالدولار، أم أن المصارف "تستغل" الناس و"تسرقهم" بحجة تعليمات البنك المركزي. وأجمع المتفاعلون مع مقطع الفيديو على مطالبة البنك المركزي بكشف الحقائق أمام الرأي العام، إن كان المركزي قد منع المصارف من تسليم الناس أموالهم بالدولار، أم أن المصارف "تستغل" الناس و"تسرقهم" بحجة تعليمات البنك المركزي.