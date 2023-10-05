كانوا متوجهين لمدارسهم.. مصرع وإصابة 3 طلاب بحادث سير في البصرة (صور)

السومرية نيوز – محليات



تعرض ثلاثة طلاب، اليوم الخميس، الى حادث مروري، في قضاء الزبير، بمحافظة البصرة.

وقال مصدر طبي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادثاً مرورياً تمثل بانقلاب عجلة نوع (سايبا)، أدى الى وفاة طالب وإصابة اثنين أخرين".



وأضاف، أن "الطلبة الثلاثة كانوا متوجهين، من منطقة الدواجن، نحو مدارسهم في قضاء الزبير". وأضاف، أن "الطلبة الثلاثة كانوا متوجهين، من منطقة الدواجن، نحو مدارسهم في قضاء الزبير".