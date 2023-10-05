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حصيلة فاجعة الحمدانية تتجاوز 120 وفاة.. هذه اخر المستجدات (وثيقة)
محليات
2023-10-05 | 04:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,004 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، اليوم الخميس 5 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن حادثة حريق قاعة "الهيثم" للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى لتصل إلى 122 ضحية.
الحصيلة ادناه:
وكانت الحمدانية العراقية، التي تُعرَف أيضاً باسمَي قرقوش وبغديدا، قد شهدت مأساة، ليل الثلاثاء 27 أيلول/سبتمبر 2023، عندما اندلع حريق رهيب في قاعة أعراس اشتعلت بمن فيها.
وهذه المدينة الواقعة في محافظة نينوى، التي لحق بها دمار كبير بسبب وقوعها في مناطق سيطرة تنظيم "داعش" بين عامَي 2014 و2017، تحاول العودة إلى الحياة تدريجياً، علماً أنّ أكثر من 40 في المائة من أبنائها المسيحيين لم يعودوا إليها بعد.
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