متلبساً برشوة قدرها 25 مليون دينار.. ضبط مدير عام في وزارة الصناعة

السومرية نيوز – محليات



أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن متلبساً بتسلم رشوة قدرها (25) مليون دينار في مكتبه.

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم ضبط مدير عام الشركة العامة للصناعات الهايدروليكيَّة في وزارة الصناعة والمعادن متلبساً بتسلم رشوة قدرها (25) مليون دينار في مكتبه".

