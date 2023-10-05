وفاة أكبر معمرة في العراق.. متزوجة من 3 رجال وعمرها قارب 140 عاماً (وثائق)

السومرية نيوز – محليات



توفيت، أمس الاربعاء 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أكبر معمرة عراقية المواطنة "مدلوه منهل محمد" أو ما يعرف بـ(مدلوله) من قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية بسبب عارض صحي، عن عمر قارب 140 عاماً.



وتعتبر "مدلولة"، أكبر معمرة في العراق وربما في العالم إذ يبلغ عمرها بحسب شهادة الوفاة 138 عاما وهي من مواليد (1/7/1885).



وبحسب ما تحدث به رواد مواقع التواصل، فإن المواطنة "مدلوه محمد"، متزوجة من ثلاثة رجال متوفين جميعهم ولديها ولد عسكري واحد، استشهد اثناء إحدى المعارك التي خاضتها القوات الامنية في السنين الماضية. وبحسب ما تحدث به رواد مواقع التواصل، فإن المواطنة "مدلوه محمد"، متزوجة من ثلاثة رجال متوفين جميعهم ولديها ولد عسكري واحد، استشهد اثناء إحدى المعارك التي خاضتها القوات الامنية في السنين الماضية.

وتؤكد موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أن اليابانية كاين تاناكا التي توفيت في العام 2018، عن عمر 119 عاما، هي أكبر معمرة في العالم.



وادناه نسخة من شهادة وفاة الراحلة صادرة عن وزارة الصحة العراقية، والتي تظهر تاريخ ولادتها: