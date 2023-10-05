الغاء نظام الانتساب يضع مستقبل الطلاب المرضى على المحك.. والأهالي يناشدون

ويقول ذوو الطلاب المرضى، إنهم الآن في حيرة من أمرهم بعد بداية الدوام الرسمي للمدارس والغاء نظام الانتساب والمدارس الالكترونية، لافتين إلى أن أبنائهم قسم كبير منهم خاضعين لعمليات جراحية خطرة منها القلب المفتوح وزراعة الأعضاء والأمراض السرطانية.وأكدوا، أن مناعة هؤلاء الطلاب ضعيفة وأي اختلاط يعد خطرا على حياتهم كما أن حالاتهم تتطلب تعاطي الكثير من الأدوية ذات الطابع غير التقليدي، الأمر الذي يستوجب دراستهم في منازلهم حرصاً على حياتهم.ويلفت ذوو الطلاب المرضى، أنهم يراجعون مرارا وتكرارا لكنهم لم يتوصلوا الى اي نتيجة في ضل الغاء نظام الانتساب والمدرسة الالكترونية، الأمر الذي جعل مستقبل هؤلاء الطلاب المرضى على المحك كون إدارات المدارس ومديريات التربية ليس لديها صلاحيات تخولها بالتعامل مع حالاتهم.وهم يناشدون وزير التربية بضرورة اتخاذ اجراء عاجل لترتيب وضعهم الدراسي.