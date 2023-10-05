التعليم تعلن إعادة فتح استمارة نقل الطلبة الوافدين

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استجابة للطلبات والمناشدات الواردة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الطلبة الوافدين وأولياء أمورهم وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي بإعادة فتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة بنقل الطلبة الوافدين من خارج العراق على وفق قناة التعليم الخاص الصباحي (الحكومي والأهلي) الدولي للسنة الدراسية 2024/2023".واوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن "التقديم يستمر عبر بوابتها (www.dirasat-gate.org) إلى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2023/10/8 وتدعو الطلبة إلى الاطلاع على ضوابط النقل وآلياته المثبتة في بوابة التقديم"، وفقا للبيان.