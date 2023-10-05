واقع مزرٍ ومدارس آيلة للسقوط في كربلاء.. مناشدات للحفاظ على حياة الطلبة (صور)

وعِبر "السومرية نيوز"، ناشد أهالي حي العباس في كربلاء، لإيصال صوتهم للحكومة المحلية في المحافظة بشأن مدرستي "سمية" و"المواهب" الآيلتين للسقوط، فضلا عن عدم توفر أدنى شروط السلامة والأمان.الى ذلك، طالب أهالي منطقة حي الانتفاضة الثالثة بنقل أبنائهم من مدرسة "الأغراس" المبنية من مادة "الساندويج بنل" القابلة للاحتراق فضلا عن عدم توفر الرحلات والأثاث الأساسي للمدارس.يشار الى مديريات الدفاع المدني في البصرة وعدد من المحافظات باشرت بإغلاق تسع قاعات خاصة بإقامة المناسبات مبنية من مادة "السندويج بنل" كونها سريعة الاشتعال وغير آمنة.