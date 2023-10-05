التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن نتائج الإمتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ / الدور الثاني.

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وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تعلن نتائج الإمتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ / الدور الثاني بشكل ملفات يتم الدخول اليها عبرالنقر