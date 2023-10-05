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"أهوار الجبايش".. هكذا أصبحت بعد الحديث عن جفافها (فيديو)

محليات

2023-10-05 | 16:07
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"أهوار الجبايش".. هكذا أصبحت بعد الحديث عن جفافها (فيديو)

4,590 مشاهدة

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو، يظهر أهوار قضاء الجبايش في محافظة ذي قار، بعد الحديث عن جفافها.

وقال قائممقام الجبايش كفاح الاسدي في حديث لـ السومرية، "خلال الستة الاشهر الماضية لم يتغير شيء لاهوار الجبايش"، كاشفاً أن "85% هو جفاف للاهوار، اهوار الوسطى وهور الحمار، مع نفوق 7 الاف رأس جاموس".
 
وأضاف "هناك اضرار كبيرة خلال الفترات السابقة"، مشيراً الى أن "الشحة المائية بدأت تسيطر على الهجرة والنزوح من الاهوار".
 
ولفت الاسدي الى أن "مستشفى الجبايش قيد الانشاء وصلت نسبته 97% ولكن منذ 2006 ولغاية الان لم يكتمل"، داعيا الى "ايجاد حل للمشروع".
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