صلاح الدين ترد على الجبوري بشأن صرف 24 ملياراً على "دورات مياه"

ردت محافظة صلاح الدين، الخميس، على حديث النائب السابق مشعان الجبوري بشأن صرف 24 مليار دينار على إنشاء "دورات مياه" في المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان، "تحدث النائب السابق مشعان الجبوري بحوار متلفز مع احدى القنوات الفضائية، عن تخصيص مبلغ 24 مليار دينار لانشاء دورات مياه في ناحية الاسحاقي ضمن مشاريع الامن الغذائي".

وأضافت "نحن هنا نؤكد للرأي العام ان مشاريع الامن الغذائي تخلو من هكذا مشروع"، معتبرة أن "ما تحدث به الجبوري هو كلام غير دقيق لايمت للحقيقة بصلة لكننا نعذره لانه بكلامه هذا يعبر عن انزعاجه من عجلة الاعمار والتنمية الموجودة في المحافظة والموزعة حسب نسبة السكان واحتياج المدن والقصبات لهذه المشاريع".

ولفت بيان المحافظة الى أن "مشاريع الامن الغذائي وغيرها من الاعمال معروفة لدى اهالي المحافظة من خلال المشاريع المستمرة في مدنهم ولم تكن سرا يصعب افشائه".

وكان النائب السابق مشعان الجبوري، كشف في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، أن "محافظ صلاح الدين صرف 24 مليارا على إنشاء تواليتات"، معتبراً أن "الإعمار في صلاح الدين صفر والمليارات تسرق".