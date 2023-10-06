الداخلية تصدر تنويهاً بشأن الدوام الرسمي لدوائر البطاقة الوطنية في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر أن يكون يوم السبت دواماً رسمياً لدوائر البطاقة الوطنية في العاصمة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، لتسليم البطاقات الوطنية ولحين انتهاء البطاقات المنجزة كافة".وأضافت، أن "الدوام يبدأ من الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة ظهراً"، مبينة أن "هذا القرار يأتي لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل مهمة تسليم البطاقات الوطنية المطبوعة إليهم".