اندلاع حريق كبير بمجمع سكني قيد الإنشاء في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن للمواد الكهربائية والقابلوات والمواد الكيمياوية المستخدمة في اعمال البناء في مجمع "مارينا" السكني قيد الإنشاء والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة السيدية جنوب بغداد صباح اليوم الجمعة".وأشارت الى ان "فرق الدفاع المدني استنفرت وارسلت قرابة (20) عجلة إطفاء تخصصية واخرى ساندة بكامل طواقمها، ودفعت بثقلها في جانب بغداد الكرخ للسيطرة على النيران بعد ان نفذت عمليات الاقتحام المباشر من خلال عمل فتحات في صفائح ألواح "الجينكو" ودخلت وسط المخزن المحترقة وتمكنت من اخماد الحريق رغم شدة الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق المواد الكيمياوية والبلاستيكية وحجمت من خسائر المادية، دون تسجيل إصابات بشرية".وطالبت مديرية الدفاع المدني "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق إجراءات السلامة المهنية الصادرة من مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية".