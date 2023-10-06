اكتشاف مواقع أثرية جديدة في الديوانية (صور)

وقال مراسل السومرية، إن "الفريق قام بمسح ميداني للقضاء اثمر عن اكتشاف عشرة مواقع أثرية غير معلنة سابقا موزعة بين ناحيتي المهناوية والصلاحية التابعة للقضاء".وأشار الى ان "الحملة منفذة بتوجيه ومتابعة من مدير عام التحريات والتنقيبات علي عبيد شلغم وأشراف مفتش آثار وتراث محافظة الديوانية باسم الشمري ويقوم بها موظفي مركز ومراقبات المحافظة للاطلاع على المواقع الأثرية وحث المواطنين على الحفاظ عليها ومنع التجاوزات فيها".