السيد السيستاني يستقبل مقاتلين أصيبوا بالإعاقة الدائمة في حرب داعش (صورة)



السومرية نيوز – محليات



استقبل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الجمعة، جمعاً من المقاتلين ممن أصيبوا بالإعاقة الدائمة في قتال إرهابيي داعش.

وذكر مكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السيد السيستاني (دام ظله) استقبل قبل ظهر اليوم جمعاً من أبنائه المقاتلين الإبطال ممن أصيبوا بالإعاقة الدائمة في قتال الإرهابيين الدواعش".



وأشاد السيد السيستاني بـ"تضحياتهم الجسام وشكرهم عليها ودعا الله العلي القدير لهم بالخير والبركة في الدنيا و بمزيد الأجر والمثوبة في الآخرة جزاء عطائهم العظيم لبلدهم وشعبهم ومقدساتهم".