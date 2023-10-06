حصيلة جديدة لضحايا "فاجعة الحمدانية" وتهيئة ثلاثة مصابين للسفر

وذكرت الدائرة ان" عدد المتوفين في حادثة الحريق بقضاء الحمدانية وصل إلى 124 حالة، فيما لا يزال هناك مصابين يرقدون بالمستشفيات، في محافظة دهوك ومدينة الموصل وفي أربيل".وتابعت، انه" تم إرسال 20 مصابًا للعلاج في الخارج، كما تم تهيئة ثلاث حالات لإرسالها أيضا لتلقي العلاج خارج العراق".الحصيلة ادناه:

يشار إلى أنّ وزارة الداخلية عزت سبب حريق قاعة الهيثم في الحمدانية، إلى مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال، مشيرة في تحقيق لها إلى أنّ الحادث عرضي، ناجم عن "وجود أربعة أجهزة شُعلات نارية، وبحسب ما توصلت إليه اللجنة وشهود العيان، هي السبب الرئيسي لوقوع الحادث، وارتفعت النيران منها إلى أربعة أمتار نحو سقف القاعة لتتسبب في اندلاع الحريق"، وأكدت توقيف 9 أشخاص بمن فيهم مالك القاعة المنكوبة والعاملون في إدارتها.والحمدانية، تُعرف أيضاً بأسماء مثل "قرقوش"، و"بغديدا"، وكان لحقها دمار كبير على أيدي عصابات "داعش" الذي سيطر على مناطق واسعة من العراق بين عامي 2014 و2017، لكنها عادت للحياة تدريجياً، رغم أن أكثر من 40% من المسيحيين في هذه المدينة لم يعودوا.