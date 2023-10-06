ضبط مسؤول في كهرباء البصرة اختلس أكثر من نصف مليار

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة قامت بتأليف فريق عمل؛ للتدقيق والتحري عن معلومات تلقتها المديريَّة تتضمن قيام معاون مدير قسم مخازن الشركة العامة لتوزيع كهرباء شمال البصرة باختلاس مبالغ ماليَّة من خلال تنظيم وصولات لشراء مواد من مكاتب في المحافظة ويقوم بإخفائها في داره".وبينت، أن "الفريق أجرى عمليَّات التدقيق والتحري والتقصي عن المعلومات، وبعد التأكد من صحتها واستحصال القرار القضائي، تم الانتقال لتفتيش دار المتهم الواقع في شمال البصرة، وبعد محاولته التخفي والهرب، تمكن الفريق من إلقاء القبض عليه في العرصة المجاورة لداره بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون".وتابعت، أن "العمليَّة أسفرت عن ضبط قاصتين تحتويان على مبلغ قدره (٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون مليون دينار في دار المتهم وثلاث سيارات حديثة، أكد خلال تدوين اقواله إن المبلغ والسيارات المضبوطة عائدة له، وزعم أنها متحصلة من رواتبه ورواتب زوجته التي تعمل معه موظفة في الدائرة ذاتها، ومن عمله في مجال بيع السيارات والعقارات".وأضافت، أن "الفريق قام بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة؛ بغية عرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهم".