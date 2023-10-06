بيان رسمي حول انهيار مركز تجميل في بغداد

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني هرعت للتدخل السريع بعد ورود اخبار بوجود انهيار أجزاء من منزل متهالك مشيد من طابقين مضاف إليه طابق ثالث من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال متخذ كـ مركز تجميل بمنطقة زيونه ببغداد".وأشار البيان، إلى أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني تدخلت وباشرت بعمليات البحث والتفتيش الدقيق تحسباً لوقوع ضحايا وبعد الاستفسار من اهالي المنطقة تبين الدار متروكاً، وهو ضمن المباني التي اشرها الدفاع المدني في وقت سابق بأنها آيلة للسقوط متهالكة قديمة ليتم وضع الأشرطة التحذيرية لمنع اقتراب المواطنين مع تبليغ الجهات ذات العلاقة لتباشر بعمليات الإزالة وتبليغ صاحب العقار بقرار الإزالة منعا لوقوع الإصابات البشرية".