مشعان الجبوري يكشف ملفات عن هدر أموال في صلاح الدين (وثائق)

وقال الجبوري في منشور على منصة "أكس" تابعته السومرية نيوز: "ما قلته على السومرية عن 24 ملياراً من اموال الامن الغذائي انفقها محافظ صلاح الدين على بناء تواليتات واشياء اخرى في منطقته "الاسحاقي" !!وأضاف: "كان المحافظ قد اصدر بياناً ينفي فيه ما قلت ويتهمني بالانزعاج من حركة الاعمار والانجازات التي لا اعرف حقيقة اين هي واني فعلا اشفق عليه لان مصيره سيكون سيئاً مادام في مركب الفاسدين وزعيمهم وان طال الزمن".ويذكر ان محافظة صلاح الدين قالت في بيان يوم امس: "تحدث النائب السابق مشعان الجبوري بحوار متلفز مع احدى القنوات الفضائية، عن تخصيص مبلغ 24 مليار دينار لانشاء دورات مياه في ناحية الاسحاقي ضمن مشاريع الامن الغذائي".وأضافت "نحن هنا نؤكد للرأي العام ان مشاريع الامن الغذائي تخلو من هكذا مشروع"، معتبرة أن "ما تحدث به الجبوري هو كلام غير دقيق لايمت للحقيقة بصلة لكننا نعذره لانه بكلامه هذا يعبر عن انزعاجه من عجلة الاعمار والتنمية الموجودة في المحافظة والموزعة حسب نسبة السكان واحتياج المدن والقصبات لهذه المشاريع".ولفت بيان المحافظة الى أن "مشاريع الامن الغذائي وغيرها من الاعمال معروفة لدى اهالي المحافظة من خلال المشاريع المستمرة في مدنهم ولم تكن سرا يصعب افشائه".