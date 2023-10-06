الكهرباء تنوه بشأن إطفاء الطاقة الكهربائية بالكامل يوم غد في البصرة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "سيتم اطفاء يوم غداً صباح يوم السبت المصادف 2023/10/07 في تمام الساعة الخامسة صباحاً ولمدة خمسة ساعات محطة بصرة ٤٠٠ بالكامل وذلك للصيانة وغسل الشبكة الاستباقية لبدأ فصل الشتاء".وأضافت: "علماً أن الإطفاء خارج نطاق التوزيع".وأشارت الوزارة الى ان "التأثير:🔴المحطات الـ132KV أدناه الخارج العمل أطفاء تام♦️محطة مركز البصرة♦️محطة شرق البصرة♦️محطة غرب البصرة♦️محطة ساحة سعد♦️متنقلات القبلة♦️متنقلات الغدير♦️متنقلة المشفى التركي🔴المحطات الـ33KV أدناه خارج العمل أطفاء تام-مغذيات محطة مركز البصرة الـ11KV-مغذيات محطة شرق البصرة الـ11KV-محطة السراجي-محطة بصرة (1)-محطة الجزائر-محطة الجمعيات-محطة الموفقية-محطة القبلة-محطة المهندسين-محطة الرافدين-محطة نظران-محطة الكزارة-محطة الجمهورية-محطة كوت الحجاج-محطة الكفاءات-محطة دور الشرطة-محطة الامن الداخلي-محطة المشراق-محطة الونبي-محطة أبن البيطار-محطة أول لاين-محطة المكاتب-محطة الخالصة-محطة الگزيزة-محطة بريهه-محطة الكواز-محطة حي الحُسين-محطة الاندلس-متنقلة المهندسين-متنقلة الإنارة-متنقلة المخازن-متنقلة التميمية-متنقلة المستطيل-متنقلة حي العباس-متنقلة ساحة الرمل-متنقلتي القصور 2.1🔴 سيتم ربط باص سكشن داخل المحطات أدناه والتي لديها مصدر تغذية آخر بواقع برمجة :-🔹محطة الطاك ( 5 اعادة 1 قطع )🔹محطة خمسة ميل ( 5 اعادة 1قطع)🔹محطة الخليلية ( 5 اعادة 1 قطع )🔹محطة الحكيمية (5اعادة 1قطع )🔹محطة البريد ( 5 اعادة 1 قطع )🔹محطة الشُهداء ( 4 اعادة 2قطع )🔴#المغذيات الـ11KV الحرج التي ستبقى خارج العمل طيلة فترة الأطفاء-مغذي المحافظة-مشفى الطوارئ + مشفى التعليمي-مشفى الطفل رقم 1+2-مشروع ماء البراضعية-مشفى القلب-مشفى الجمهوري-مشفى الفيحاء + الجهاز الهضمي-مشروع ماء العباس-مشروع ماء القصور