العامري يبدي موقفاً من عملية "طوفان الأقصى" ويوجه دعوة

وقال العامري، في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، تابعنا أخبار الوثبة الفلسطينية الجبارة، التي جسدتها عملية طوفان الأقصى البطولية، معربين عن تضامننا التام واستعدادنا المؤكد لدعم الشعب الفلسطيني العزيز على طريق استعادة حقوقه المستباحة".ودعا، الشعوب الإسلامية والعربية إلى "تحمل مسؤوليتها الشرعية والأخلاقية في الوقوف التام مع الشعب الفلسطيني، ودعمه على كافة الأصعدة ليواصل جهاده وبلوغ أهدافه في استعادة أرضه وتحرير مقدساته".