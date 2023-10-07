صدور أمر قبض جديد بحق محافظ صلاح الدين السابق

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، بأنَّ "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر قبضٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".وأضافت الدائرة، أنَّ "الأمر صدر بحق المُتَّهم لتنظيمه سندات صرفٍ باسم شركة المقاولات المنفذة لمشاريع تجهيز ونصب وحدات ماء مجمعة في عموم المحافظة، لافتةً إلى أنَّ المحافظ قام بتسليم المبالغ المُخصَّصة للمشاريع إلى أحد الأشخاص المُخوَّلين عن الشركة، بالاتفاق معه على تسلُّم المبالغ وعدم إيصالها إلى الشركة".يُشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أن أعلنت صدور عدَّة أوامر قبضٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق؛ لارتكابه ما يخالف واجبات وظيفته والإضرار بالمال العام، والتوقيع على إجازةٍ استثماريَّةٍ، وصرف مليارات الدنانير لمشاريع وهميَّةٍ، فضلاً عن الحكم عليه غيابياً بالسجن (١٠) سنواتٍ؛ لتورُّطه بقضايا فسادٍ وهدرٍ للمال العام.