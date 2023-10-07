بالفيديو من بغداد.. شخص يعذب ابنته الصغيرة بوحشية

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يعذب ابنته الصغيرة بوحشية.

ويظهر الفيديو قيام شخص بتعذيب ابنته الصغيرة بالسوط وهي عارية.

وحسب مواقع التواصل الاجتماعي فإن الحادثة وقعت في جانب الرصافة من بغداد.

الى ذلك، أفاد مصدر أمني بأن "الشرطة المجتمعية وصلت إلى الطفلة المعنفة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع مديرية حماية الأسرة والطفل والتعاون المثمر مع المواطنين في جانب الرصافة من بغداد".

وأضاف المصدر أنه "تجري حاليا عملية بحث وتحري لإلقاء القبض على المتهم والدها الذي قام بتعنيفها".