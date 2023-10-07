وتجولت سيارات حاملة الاعلام العراقية والفلسطينية مناطق متفرقة من مدينة البصرة.

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري ل‍حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.وفي ساعات المعركة الأولى نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.