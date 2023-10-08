رؤساء الاستئناف يؤدون اليمين القانونية بمناسبة تعيينهم في مناصبهم (صور)

وبحسب بيان مجلس القضاء الأعلى فإن رؤساء محاكم الاستئناف، هم كل من القضاة احمد هادي/ استئناف كربلاء وعبد الله محمد/ استئناف الانبار وقاسم محمد/ استئناف كركوك وراضي ابو حسنة/ استئناف المثنى ومحمد حنظل/ استئناف واسط وعلي عبد الغني/ استئناف ذي قار وحسن سودي/ استئناف النجف ورائد حميد/ استئناف نينوى.وأضاف البيان، أن "مراسم تأدية اليمين حضرها رئيس الادعاء العام نجم عبد الله احمد ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة".