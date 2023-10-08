40 ألف مرشة للفلاحين خلال الأعوام الـ 5 المقبلة.. ماذا عن الخطة الزراعية الشتوية؟

وقال الوزير عباس جبر المالكي على هامش حضوره توزيع الوجبة الأولى من التعويضات بين مزارعي النجف والتي جرت بمقر مبنى مديرية زراعة المحافظة: إن الوجبة هي الأولى من التعويضات بين من حرموا من زراعة الشلب، فيما ستتولى المديرية توزيعها بين المتبقي منهم من خلال الشعب الزراعية بأقضية ونواحي المحافظة، وفقا للصحيفة الرسمية.وبين أنه تم إطلاق جميع تعويضات محافظات النجف والديوانية والمثنى البالغة نحو 136 مليار دينار، حصة النجف منها 47 ملياراً و670 مليون دينار، معلناً مساع الوزارة حالياً لإطلاق مبالغ تعويضات مربّي الأسماك ومتضرري الفيضانات والسيول، والتي تتجاوز الـ 225 مليار دينار.أما الناطق الرسمي باسم الوزارة محمد الخزاعي، فبين أن خطة الموسم الشتوي تتضمن زراعة ثمانية ملايين و400 ألف دونم بمحصول الحنطة، بضمنها أربعة ملايين دونم بالأراضي الصحراوية المعتمدة على المياه الجوفية، والتي تستخدم المرشات الثابتة والمحورية، منوها ان الوزارة قد تضيف مليون دونم أو أكثر لأراضي الري السيحي، في حال كانت معدلات أمطار الموسم الشتوي غزيرة، بحسب الصحيفة.وأكد أن وزارة الزراعة تعمل حالياً على توفير 40 ألف مرشَّة مختلفة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بالتعاقد مع وزارة الصناعة وشركة هولندية، إضافة إلى شركات أخرى، لافتاً إلى أن الوزارة تدعم البذور المجهَّزة للفلاحين بنسبة 70 بالمئة، فيما سيكون هناك دعم أكبر للأراضي المعتمدة على طرق الري الحديثة، لتشجيع الفلاحين على ترشيد استهلاك المياه.