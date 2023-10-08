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رئيس هيئة الإعلام: العراق ماضٍ بنشر ثقافة التسامح وإشاعة الحريات الصحفية
محليات
2023-10-08 | 07:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
129 مشاهدة
السومرية نيوز - محليات
أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، اليوم الأحد، أن العراق ماضٍ في نشر ثقافة التسامح وإشاعة الحريات الصحفية، لافتا الى أن عدد المؤسسات الإعلامية في العراق ارتفع ليصل إلى أكثر من 300 مؤسسة.
وبحسب بيان للهيئة ورد لـ"السومرية نيوز"، قال المؤيد خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الذي أقامه مركز جنيف للسياسات الأمنية GCSP في سويسرا، إن "الحكومة العراقية متمثلة بدولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني أبدت اهتماماً استثنائياً بحرية الإعلام وتقديم جميع التسهيلات اللازمة للعمل الصحفي في العراق إيماناً منها بالأدوار الهامة للمؤسسات الإعلامية في عملية البناء والتنمية،. مبينا أن "العراق ماضٍ في نشر ثقافة التسامح، وإشاعة الحريات، والتمسك بالمبادئ الديمقراطية السامية".
واستعرض المؤيد التطور الحاصل في الحريات الإعلامية بعد سقوط النظام الديكتاتوري في عام 2003، مؤكداً أن "عدد المؤسسات الإعلامية ارتفع ليصل إلى أكثر من 300 مؤسسة إذاعية وتلفزيونية ومكتب إعلامي، مقارنة بعدد قليل جداً من المؤسسات أيام النظام السابق والتي كانت مرتبطة جميعها بالحاكم آنذاك".
وأشار إلى "الاتفاقيات والتفاهمات مع مؤسسات الدولة لتعضيد حرية الإعلام في البلاد، والتعاون الكبير من مجلس القضاء الأعلى متمثلاً برئيسه فائق زيدان وإصداره لعدد من التوجيهات في إطار توفير المناخات الآمنة لعمل الصحفيين ومزاولة أعمالهم بحرية وفقاً للدستور العراقي".
كما قدم رئيس هيئة الإعلام توضيحاً عن "الدور الهام الذي مارسته وسائل الإعلام العراقية في تعزيز المشاركة المدنية والنزاهة وسيادة الدولة والقانون فضلاً عن دعم التنمية البشرية من خلال عدد من المبادرات التنسيقية التي تبنتها الهيئة بين وسائل الإعلام من جهة والمؤسسات الرسمية من جهة أخرى".
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