البصرة.. وقفة احتجاجية بشأن تهديم مدرسة وعدم إنجازها منذ سنوات (صور)

افاد مراسل السومرية نيوز، اليوم الاحد، انه نظم العشرات من أهالي منطقة التميمية وسط البصرة وقفة احتجاجية بشأن تهديم ومدرسة وعدم إنجازها منذ سنوات.





وقال المراسل: "نظم العشرات من اهالي منطقة التميمية وسط البصرة وقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة المحلية والتربية باكمال متوسطة الشهيد عضيد التي تمّ تهديمها منذ اكثر من 9 سنوات ولم تنجز".