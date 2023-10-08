اجتماع يبحث سبل تطوير قطاع الاتصالات في العراق

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن "ترأس اجتماعاً ضمّ وزيرة الاتصالات هيام عبود الياسري، والرئيس التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، لمناقشة الخدمات التي تقدمها هاتان المؤسستان، وسبل تطوير قطاع الاتصالات وأبرز العقبات والمعوقات التي تعترض عملهما، وإزالة كل ما يؤثر في تقديم الخدمات للمواطنين".كما بحث الاجتماع "دراسة وضع الخطط الكفيلة بتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع، لما يمثله من مصدر مالي مهم يسهم في تعظيم الواردات التي توظفها الحكومة في تطبيق أولويات ومفردات برنامجها الحكومي".