توجيهات حكومية تخص مشروع جباية فواتير الكهرباء

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "ترأس مساء اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة خطوات تنفيذ مشروع الشبكة الذكية لجباية فواتير الكهرباء، واطّلع على تقرير مفصّل يتضمن رؤية وزارة الكهرباء حول آليات وعمل الشبكة الذكية التي تعتمد على تقنيات الاتصالات الحديثة، لجمع المعلومات عن معدلات الاستهلاك".ووجّه رئيس مجلس الوزراء "باستكمال متطلبات المشروع؛ ليتسنى عرضه في جلسات مجلس الوزراء المقبلة لاتخاذ قرار بتنفيذه وعلى مراحل، في عموم محافظات العراق، نظرًا لفاعليته في تطوير قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".