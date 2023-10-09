وثيقة متداولة لفتح باب التطوع في "قدسيو الصدر" للقتال بفلسطين.. تعرف على الحقيقة

لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام"، المختصة بكشف الاخبار المزيفة، أكدت أن "الوثيقة المتداولة مزيفة، حيث تم التعديل على الوثيقة الأصلية والتي تعود لطرد المدعو (صفاء قاسم محمد الجوراني) من تشكيل سرايا السلام، حيث سبق أن قامت مديرية الإعلام المركزي للسرايا بمشاركة الوثيقة الأصلية بتأريخ 9 أيلول 2023".كما يمكن ملاحظة أن الوثيقة المفبركة تخلو من الجهة الموجه إليها القرار كما وتخلو من الموضوع، وذلك على عكس جميع الوثائق الرسمية التي تصدر من قبلهم، بالإضافة إلى اختلاف حجم ونوع الخط المستخدم في الوثيقة المتداولة عن الوثائق الرسمية لسرايا السلام.أيضًا لم تقم الصفحات الرسمية التابعة لسرايا السلام بنشر وثيقة مماثلة أو خبر مشابه لغاية الآن.