السجن مرتين لمدة 15 عاماً بحق مسؤولة بشرطة البصرة السابقة

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحكم الأول صدر بحق ثلاثة مدانين من بينهم مديرة حسابات قيادة شرطة البصرة السابقة بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بعد اختلاسهم مبالغ مالية للتوقيفات التقاعدية لمديرية شرطة محافظة البصرة للاشهر (شباط وايار وتموز وأيلول وتشرين الثاني) لعام 2015".وأضاف أن "حكما ثانيا صدر بحق اثنين من المدانين نفسهم من بينهم مديرة حسابات قيادة شرطة المحافظة بالسجن لمدة خمسة عشر عاما عن الجريمة ذاتها للاشهر (كانون الثاني وشباط وحزيران وتموز واب وتشرين الثاني) لعام 2014".ولفت إلى أن "الاحكام صدرت وفقا لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48و49 منه".