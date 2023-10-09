الداخلية تُحدد موعد منع حركة الدراجات النارية غير المسجلة

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس، اجتماعاً أمنياً للاستماع إلى إلايجاز الخاص لجميع مفاصل وتشكيلات الوزارة لشهر أيلول، بحضور الكادر المتقدم في الوزارة وقائد عمليات بغداد وقادة الشرطة في العاصمة وفي المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية".وأشاد الشمري، بـ"انخفاض نسبة الجريمة في بغداد والمحافظات وحث الجميع على تقديم الأفضل لبسط الأمن، والتأكيد على تنفيذ مذكرات القبض ومتابعة الجناة، ومطاردة العصابات الخارجة على القانون خاصة في بعض المحافظات الجنوبية وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".وجرى خلال هذا الاجتماع "اختيار المراكز النموذجية لشهري تشرين الأول والثاني المتفق عليها سابقاً في جميع المحافظات".ودعا الوزير المواطنين الى "الإسراع في تسجيل دراجاتهم النارية غير المسجلة، إذ سيتم منع سير أية دراجة لا تحمل لوحات تسجيل وسنوية وإجازة سوق بداية شهر كانون الأول المقبل".وأتم البيان: "جرى التأكيد على توفير أرتال الطوارئ للدفاع المدني بجميع المحافظات بالمشاركة مع الدوائر الخدمية"، موجهاً الشمري، شرطة المرور والنجدة، بـ"تكثيف جهودهم لفك الزحامات خلال أوقات الذروة في الدوام".