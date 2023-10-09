صورة تشعل مواقع التواصل لاستشهاد عراقي في فلسطين.. إليك الحقيقة

لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام"، المختصة بكشف الاخبار المزيفة، أوضحت انه "على الرغم من أن خبر استشهاد الشخص الظاهر بالصورة صحيح، إلا أنه فلسطيني وليس عراقي الجنسية كما تم الادعاء وتداول الأمر بشكل مضلل".وأضافت، أن "محمد صالحي، توفي متأثراً بإطلاقات نارية يوم أمس الأول، 7 تشرين الأول 2023، حيث استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عبر بيان لها اغتيال الصالحي"، مطالبة بـ"ضرورة توفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الصحفية من اعتداءات وحرب الاحتلال".وكان آخر منشور للصالحي عبر حسابه على الفيسبوك مجموعة صور قام بتصويرها وأرفقها بخبر "بعد سماع اصوت الانفجارات المتتالية هروب.. اطفال المدارس وبعض العمال الكادحين في الشوارع، السلامة للجميع".