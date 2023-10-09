تظاهرة للمُلغى تعيينهم بوزارة الدفاع أمام الخضراء وصدامات مع مكافحة الشغب (فيديو)

وقال مراسلنا، إن "العشرات من الفاحصين على وزارة الدفاع ضمن قائمة (399) تظاهروا أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد".وأضاف، أن "التظاهرات شهدت صدامات مع قوات مكافحة الشغب".وفي العاشر من أيلول الماضي، تظاهر العشرات من الفاحصين على وزارة الدفاع ضمن قائمة (399)، قد تظاهروا أمام البوابة الخامسة للمنطقة الخضراء وسط بغداد، مطالبين الحكومة بإكمال إجراءات تعيينهم والغاء كتاب إلغاء التعيين السابق.وشريحة 399 هم موظفون بتخصص فاحص معينون على وزارة الدفاع بصفة مدني.وبحسب متظاهرين؛ أن هناك ثلاث فئات من الفاحصين على وزارة الدفاع العراقية، وأن الفئة المضمنة على قرار (399) هم الشريحة الوحيدة غير المدرجين ضمن تعيينات موازنة 2023.