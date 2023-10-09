التربية تُعلن ضوابط استضافة طلبة معاهد الفنون الجميلة للعام الدراسي الجديد

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، ضوابط استضافة طلبة معاهد الفنون الجميلة للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية، أن "المديرية العامة لإعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي تُعلن ضوابط استضافة طلبة معاهد الفنون الجميلة للعام 2023 – 2024، وحسب الفقرات الموجودة في الكتاب أدناه:-