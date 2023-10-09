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بسبب فاتورة الكهرباء.. تدمير "سيارة" حكومية والاعتداء على موظفيها في الديوانية (فيديو)

محليات

2023-10-09 | 05:25
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بسبب فاتورة الكهرباء.. تدمير "سيارة" حكومية والاعتداء على موظفيها في الديوانية (فيديو)

4,182 مشاهدة


السومرية نيوز – محليات

أقدم مواطنون في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، بالتجاوز على موظفي دائرة الكهرباء بمنطقة حي الصدر الرابع، وتدمير عجلتهم؛ رفضا لدفع فاتورة الكهرباء.

وقال مراسلنا في الديوانية، إن "مواطنين بحقهم ديون، بُلغوا بها حوالي 4 مرات بدفعها، لكنهم لم يدفعوا".

وأضاف، أنهم "تجاوزوا على موظفي دائرة الكهرباء في الديوانية بمنطقة حي الصدر الرابع، ودمروا سيارتهم الحكومية".

وأشار الى، أن "الجهات المختصة اقامت دعوى قضائية وتم ايداعهم التوقيف"، لافتا الى أن "المتهمين عرضت أوراقهم على قاضي التحقيق صباحا".


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