العمل تعلن إطلاق استمارة التوظيف الالكترونية لذوي الإعاقة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اطلق اليوم استمارة التوظيف الالكترونية ضمن منصة اور من قبل هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة".للتقديم