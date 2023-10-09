هزة أرضية تضرب ديالى

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية صباح اليوم، في محافظة ديالى".وأضافت، أن "الهزة الأرضية بلغت قوتها (4،5) درجة بالقرب من الحدود العراقية – الإيرانية تبعد (17) كم جنوب شرق خانقين من محافظة ديالى".وأشارت الى "الشعور بها متفاوتاً من قبل بعض المواطنين الساكنون بالقرب من الحدود، ولم تردنا اي خسائر تذكر".