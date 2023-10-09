أحدهم سجن 8 سنوات.. أحكام مختلفة بحق تاجر ومتعاطي مخدرات بديالى

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة 8 سنوات بحق المدان الاول بعدما ضبطت بحوزته (1) كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، لافتا إلى ان الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".وأضاف أن "المحكمة نفسها أصدرت حكما بالسجن لمدة سنتين بحق مدان ثان عن جريمة تعاطي المواد المخدرة استنادا لأحكام المادة 32 من قانون المخدرات