سجن بغداد المركزي يفتتح مركزا لمحو الأمية للنزلاء

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "إدارة سجن بغداد المركزي باشرت بفتح مركز التحدي لمحو الأمية للالتحاق النزلاء الطلاب إلى المركز والبالغ عددهم ٧٢ نزيلا".

وأضافت الوزارة، أن "هذا الافتتاح يأتي للمساهمة في إنجاح العملية التربوية والتعليمية للنزلاء في السجن وتعاونها مع الكادر التدريسي لتطبيق المنهاج التربوي المخصص لهذا العام بهدف تأهيل وتعليم النزلاء انطلاقا من مبادئ حقوق الإنسان وتطبيق للمعايير الدولية المطبقة في الدول المتحضرة".

وبحسب الوزارة، فإن المركز تم افتتاحه في العام الماضي بالتعاون مع وزارة التربية ومجلس محافظة بغداد من أجل توفير بيئة مناسبة يتم فيها تثقيف وتعليم النزلاء كخطوة جادة باتجاه جعلهم عناصر صالحة في المجتمع.