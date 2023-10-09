تلاعب "أرضي" بأكثر من 42.5 مليار.. استقدام مسؤولين سابقـين في الوقف السني

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة الأنبار أصدر أمر استقدام بحقِّ المُفتّش العام سابقاً في ديوان الوقف السني والمدير العام سابقاً في الدائرة القانونيَّة بالديوان، لافتةً إلى أنَّ أمر الاستقدام صدر؛ جرَّاء تلاعب لجنة التقدير المركزيَّـة بقيمة أراضٍ عائدةٍ للوقف في محافظة الأنبار".وبينت، أنَّ "أمر الاستقدام صدر بحق المُتَّهمين؛ في قضيَّة تلاعب لجنة التقدير المركزيَّة في تقدير قيمة الأراضي العائدة للوقف السني في قضاء الكرمة والمُستملكة في العام ٢٠١٢ بـ(٤٢,٥٥٥,٠٠٠,٠٠٠) اثنين وأربعين ملياراً وخمسمائةٍ وخمسة وخمسين مليون دينار، موضحة أنَّ تلك الأراضي تبلغ مساحتها (٥٦٧) دونماً".وأضافت، أنَّ "محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بمحافظة الأنبار أصدرت الأمر؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل".